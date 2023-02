In ihrem Kampf um mehr Privatsphäre haben Bewohner von verglasten Wohnungen gegenüber der Londoner Tate Modern einen Rechtsstreit gegen das Kunstmuseum gewonnen. Die Bewohner der Luxuswohnungen am Londoner Themse-Ufer hatten laut Medienberichten bereits vor mehreren Jahren rechtliche Schritte eingeleitet, weil nach ihren Angaben »Hunderttausende Besucher« der Tate Modern von der Aussichtsplattform aus in ihre Wohnungen schauen konnten. Sie verlangten von dem Museum, einen Sichtschutz zu errichten oder Teile der Plattform zu sperren – verloren jedoch in den ersten beiden Instanzen.