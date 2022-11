Die weltberühmte Glocke des Big Bens in London läutet wieder. In den vergangenen fünf Jahren waren der Elizabeth Tower am Nordende des Parlaments, in dem sich die Glocke befindet, das Uhrenwerk und der Glockenmechanismus umfassend restauriert worden. Nur für Ausnahmen hatte die Glocke seither geschlagen – etwa beim Brexit und zum Tod der Queen. Nun wird das Glockenspiel wieder regelmäßig erklingen.