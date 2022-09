310 Meter ist der Londoner Wolkenkratzer »The Shard« hoch, 87 Stockwerke hat das Wahrzeichen der britischen Hauptstadt – doch für den jungen Mann, der am Sonntag an der Fassade des Gebäudes hinaufkletterte, scheint das kein Hinderungsgrund gewesen zu sein. Kurz nach seiner Ankunft an der Spitze wurde der 21-Jährige verhaftet, wie unter anderem die BBC unter Berufung auf die Polizei mitteilt.