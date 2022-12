London Mann zündelt vor Buckingham-Palast – Festnahme

Weil er vor dem Zaun am Buckingham-Palast ein »kleines Feuer« gelegt hat, ist ein Mann in London festgenommen worden.

Ein Video, das in sozialen Netzwerken kursierte, zeigte, wie an einer Stelle am Zaun Flammen züngeln und ein Mann von zwei Polizisten überwältigt wird. Der Vorfall habe sich am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr ereignet, teilte die Polizei später mit.