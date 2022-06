Der Wetterdienst hatte für die Region vor einer Unwetterfront mit Gewitter und Hagel sowie möglichen Bränden durch Blitze gewarnt. In Pico Rivera wurden daraufhin mehrere Veranstaltungen im Freien abgesagt, und in Long Beach, das im selben Bezirk liegt, mehrere Strände vorsorglich gesperrt. Wie die »LA Times« unter Berufung auf einen Meteorologen berichtete, wurden binnen kürzester Zeit Hunderte Blitze in dem Bezirk registriert.