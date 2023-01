Ein Polizist sagte, die Schießerei habe sich in einem Geschäft in der Garvey Ave in Monterey Park eriegnet. Bei dem mutmaßlichen Schützen handele es sich um einen Mann.

Die Schüsse waren nach 22 Uhr (Ortszeit) an einem Ort in Monterey Park gefallen, an dem zuvor zehntausende Menschen das chinesische Neujahrsfest gefeiert hatten. Die zweitägigen Feierlichkeiten gelten als eine der größten Veranstaltungen im Süden Kaliforniens.