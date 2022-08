Dreharbeiten für aufwendige Hollywood-Filme ziehen meist neugierige Blicke auf sich – vor allem in Los Angeles, der Hauptstadt der amerikanischen Filmindustrie. Doch im historischen Stadtviertel Angelino Heights sind Anwohnerinnen und Anwohner wütend. Dutzende gingen am Freitag auf die Straße, um gegen den zehnten »Fast and Furious«-Film zu protestieren.

Demonstrierende: »Straßenrennen töten! Rast auf einer Rennstrecke! Filmt im Studio!«

Viele Menschen hier haben genug von illegalen Autorennen und gefährlichen Stunts, für die die kritisierte Filmreihe berühmt ist, und die Fans fast täglich mit ihren Autos an den Original-Drehorten nachahmen.

Bella, Anwohnerin:

»Wir können nicht einmal unsere Kinder vor dem Haus sitzen lassen, weil sie Angst haben. Weil wir Angst haben, dass Autos außer Kontrolle geraten, sie auf unser Grundstück oder unsere Kinder schleudern. Das geht doch nicht! Es ist für die Kinder nicht mehr sicher, die Straße zu überqueren.«

Amateuraufnahmen aus dem Januar zeigen die gefährlichen und vor allem lautstarken Fahrmanöver auf einer Kreuzung in L.A. Unbekannte drehen mitten in der Nacht mit ihren Autos Kreise, sogenannte Donuts. Dabei übernehmen sie zeitweise die gesamte Kreuzung und behindern den Verkehr.

Der nächtliche Lärm ist dabei für die Anwohnerinnen und Anwohner nur eines von vielen Problemen. Für sie geht es um Leben und Tod.

Lori Argumedo, Tante einer Verkehrstoten:

»Bethany war 23 Jahre alt. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Sie hatte eine sechsjährige Tochter. Am Muttertag musste ich die Leiche meiner Nichte identifizieren. Ich musste ihrer sechsjährigen Tochter sagen, dass ihre Mama nie wieder nach Hause kommt. Sie versteht immer noch nicht, dass Mama nie wieder nach Hause kommt. Das ist die Realität der Straßenrennen: Menschen verlieren ihr Leben. Ich habe ihr Make-up für ihre Beerdigung gemacht statt für ihre Hochzeit.«

Dutzende Menschen versammelten sich am Freitag vor dem abgeriegelten Filmset und konfrontierten damit nicht nur die Filmproduktionsfirma, sondern auch Autofahrer.

O-Ton: »Menschen sterben durch viele Dinge. Es ist nur ein Film. Das ist Hollywood. Gewöhnt euch dran. Ich muss jetzt mein Auto waschen, damit ich ein paar Donuts machen kann. Wir sehen uns später.«

Abraham, Autofahrer:

»Es ist die Hauptstadt der Unterhaltungsindustrie. Das ist Hollywood. Sie werden Filme machen, also... Filme beeinflussen eine Menge Dinge. Ich verstehe das ja irgendwie, aber lasst die Leute doch machen.«

In der Nähe der berühmtesten Drehorte sind die Spuren der waghalsigen Fahrmanöver nicht zu übersehen.

Nach Angaben der Polizei von Los Angeles starben im vergangenen Jahr insgesamt 300 Menschen bei Verkehrsunfällen – 21 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der Verletzten stieg um 30 Prozent. Laut der Behörden hänge diese Zahl nicht nur mit den Straßenrennen zusammen, doch es käme immer häufiger zu illegalen Straßenübernahmen. Dabei hindern manchmal Tausende Menschen die Polizei daran, die Autofahrer zu identifizieren und gegen sie vorzugehen.

Damian Kevitt, Streets Are For Everyone:

»Diese Gemeinde hier fordert seit Jahren, dass etwas getan wird. Die Gegend ist nach dem ersten Fast and Furious-Film zu einem Touristenziel für Straßenrennen geworden. Und die Filme werden wieder hier gedreht. (…)«

Vor den Dreharbeiten für die Filme habe es in dem Viertel laut der Anwohner keine Straßenrennen gegeben. Die Demonstrierenden sehen die Produktionsfirma NBC Universal, in der Pflicht, soziale Verantwortung zu übernehmen. Die hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Damian Kevitt, Streets Are For Everyone:

»Wir wollen, dass sie sich um die Gemeinden im wirklichen Leben kümmern, nicht nur auf einer Website, in Worten. Und dass sie die Folgen eindämmen und wirksame Maßnahmen ergreifen, um dem wachsenden Problem Herr zu werden. Sie tragen dazu bei, es zu verherrlichen.«

Straßenrennen und waghalsige Stunts sind Markenzeichen der »Fast«-Filmreihe. Seit dem ersten Teil »The Fast and the Furious« aus dem Jahr 2001 ist sie zu einer der erfolgreichsten Action-Franchises aller Zeiten geworden. Weltweit haben die bisher neun Filme über 6,6 Milliarden US-Dollar eingespielt.