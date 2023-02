Ungewöhnliche Wärme in der Hauptstadt

An der Ostküste der USA wurde im nördlichen Teil ebenfalls mit Schneestürmen gerechnet. Weiter südlich dagegen herrschte am Donnerstag eine ungewöhnliche Hitze. Sowohl in Washington DC als auch in Baltimore wurden dabei nach Angaben des lokalen Wetterdienstes neue Temperaturrekorde für diesen Februar-Tag aufgestellt. In der US-Hauptstadt seien beispielsweise 27 Grad gemessen worden.

Erst zum Jahreswechsel hatte ein schwerer Wintersturm Teile der Ostküste der USA lahmgelegt. In einigen Landesteilen wurden bis zu minus 40 Grad gemessen. Dabei war der Bereich um die Großen Seen betroffen gewesen. Besonders hart traf es die zweitgrößte Stadt des Bundesstaates New York, Buffalo.