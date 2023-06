Ein siebenjähriger Junge ist bei einem Badeunfall im Saarland ertrunken. Das Kind war am Sonntagnachmittag bei einem Ausflug mit seiner Familie im Losheimer Stausee verschwunden, wie das Landespolizeipräsidium Saarland mitteilte. Nach einer umfangreichen Suche fanden Rettungskräfte den Jungen wenige Stunden später im Wasser im Bereich des Strandbades. Er konnte trotz Reanimationsmaßnahmen nicht mehr wiederbelebt werden, wie es weiter hieß.

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einem Badeunfall aus, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Zehnjähriger rettet Jungen aus Schwimmbecken in Wetter

Am Wochenende kam es zu weiteren Unfällen. Ein Zehnjähriger hat einen schwer verletzten Jungen aus dem Wasser eines Freibadschwimmbeckens in Wetter an der Ruhr gezogen – und ihm damit womöglich das Leben gerettet. Das Kind habe sich beim Spielen verletzt, berichtete das Naturbad am See. »Von einem aufmerksamen, gleichaltrigen Besucher aus dem Nichtschwimmerbecken geholt, wurde er sofort durch die anwesenden Mitarbeiter des Naturfreibades und Einsatzkräften der DLRG erstversorgt.« Ein Sprecher der Feuerwehr im Ennepe-Ruhr-Kreis sagte am Samstag, der Junge sei nach erstem Kenntnisstand bei einem Kopfsprung am Beckenrand aufgeschlagen.

Das Kind war nach dem Vorfall vom Freitagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Genaueres über den Zustand des Jungen war zunächst nicht bekannt.

Tödlicher Unfall beim Stand-up-Paddling

Auf dem Lohheider See in Duisburg ist am Samstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person war aus noch unbekannten Gründen beim Stand-up-Paddling ins Wasser gestürzt und danach nicht wieder aufgetaucht, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Mehr dazu lesen Sie hier.