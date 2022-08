Das teilte die Lotto GmbH des Landes Brandenburg mit. Der Gewinner hatte im Juni sechs Richtige plus die korrekte Superzahl angekreuzt und so den Jackpot geknackt. Am Tag vor der Ziehung hatte der Mann in einem Potsdamer Lottoshop für den Tippschein mit sieben Tipps und zwei Ziehungen 16,80 Euro ausgegeben. Die entscheidenden Zahlen 18-23-26-37-45-46 fanden sich im siebten Tippfeld wieder und wurden von der Superzahl 2 gekrönt.