Der »Lottokönig«, wie er genannt wurde, gab das Geld in wenigen Monaten aus. Und verkaufte die Rechte an seiner Lebensgeschichte später für 3100 Mark. Die Komödie »Wegen Reichtum geschlossen« lief 1968 über die Leinwand. Später lebte Knoblauch in einer Obdachlosenunterkunft, er starb 1995.