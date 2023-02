In Bremen hat Lottospieler, eine Lottospielerin oder eine Tippgemeinschaft rund 107,5 Millionen Euro beim Eurojackpot gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Dienstagabend in Münster mitteilte, tippte der Spieler oder die Spielerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 20, 21, 30, 41 und 43 sowie die Eurozahlen 10 und 11. Der Gewinn ist eine der höchsten Summen, die bisher beim Eurojackpot erzielt worden sind.