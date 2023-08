Ein Glückspilz aus dem US-Bundesstaat Florida hat einen Milliarden-Jackpot in Rekordhöhe geknackt. Nach 31 Ziehungen ohne großen Gewinn »wird ein glücklicher Losinhaber in Florida den Sommer 2023 mit einem Mega-Jackpot in Rekordhöhe feiern«, teilte die Lotterie mit. Der Gewinn werde derzeit auf 1,58 Milliarden US-Dollar geschätzt (umgerechnet rund 1,44 Milliarden Euro).