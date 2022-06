Bereits in den letzten Wochen kam es zu Schlagzeilen rund um das Museum: So steht der ehemalige Direktor des Museums Jean-Luc Martinez unter Verdacht, an einem Kunstbetrug in Millionenhöhe beteiligt zu sein. Es geht dabei um ägyptische Artefakte für eine Dependance in Abu Dhabi.

Und Ende Mai hatte ein als Frau verkleideter Mann sich plötzlich aus seinem Rollstuhl erhoben und eine Sahnetorte auf das Bildnis der Mona Lisa geworfen. Da es in der Vergangenheit bereits mehrere Attacken auf das Gemälde von Leonardo da Vinci gegeben hatte, befindet sich das Bild seit einigen Jahren hinter Schutzglas.

Der Pariser Louvre ist das weltweit größte Museum und hat über hunderttausende Kunstwerke in der Kollektion. 2021 hatten 2,8 Millionen Menschen den Louvre besucht – vor der Coronapandemie waren es jährlich rund zehn Millionen Besucher.