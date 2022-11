Er habe den letzten Zug in Richtung Brandenburg verpasst, erklärte der 43-Jährige den Polizisten. Daraufhin habe er beschlossen, die Wartezeit bis zum nächsten Zug am Morgen in dem Wertstoffcontainer zu überbrücken. Schwerwiegende Folgen hatte das ungewöhnliche Verhalten offenbar nicht: Nach der Klärung des Vorfalls konnte der 43-Jährige laut Polizei seinen Weg fortsetzen.