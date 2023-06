Explosionen alter Munition und auffrischender Wind haben die Lage im Waldbrandgebiet auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns am Vormittag verschärft. Das Feuer fraß sich weiter in Richtung der am Montagabend evakuierten Ortschaft Volzrade voran. Die rund 160 Einwohner mussten die Nacht bei Freunden, Verwandten oder in der Turnhalle der Kleinstadt verbringen.