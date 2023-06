In Hessen – am nordwestlich von Frankfurt gelegenen Berg Altkönig im Taunus – brach am Montagnachmittag ebenfalls ein Waldbrand aus. Nach Angaben des Hochtaunuskreises waren am Nachmittag rund 350 Einsatzkräfte vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen, die sich vom Altkönig in Richtung des beliebten Ausflugszieles Fuchstanz ausgebreitet hätten. Aufgrund der topografischen Lage seien die Löscharbeiten schwierig. Bis zum Abend seien zwei bis drei Hektar von dem Feuer betroffen gewesen. Menschenleben seien nach derzeitigem Stand nicht in Gefahr.

In Brandenburg war die Situation im Waldbrandgebiet bei Jüterbog südlich von Berlin am Montag unterdessen weitgehend eingedämmt. »Es gibt aber noch einzelne Brandnester in dem Gebiet, insgesamt so ein bis zwei Hektar«, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel. Angesichts des trockenen Wetters sei zu befürchten, dass weitere Brände wieder aufflackern. Das Feuer war Ende Mai auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen.