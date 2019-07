Ausnahmezustand im Nordosten Deutschlands: In Mecklenburg-Vorpommern wütet der nach offiziellen Angaben größte Waldbrand in der Geschichte des Bundeslandes. Betroffen sind laut Umweltminister Till Backhaus (SPD) etwa 430 Hektar (4,3 Quadratkilometer) auf einem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen, rund 50 Kilometer südwestlich von Schwerin. Rund 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, DRK, Bundespolizei und Bundeswehr beteiligen sich an der Brandbekämpfung.

Was hat den Brand ausgelöst?

Bereits in der vorigen Woche war in dem Waldgebiet östlich von Lübtheen ein Feuer ausgebrochen. Es galt am Freitag als gelöscht, am Sonntag flammte das Feuer dann jedoch erneut auf und dehnte sich bei teilweise starken und drehenden Winden rasch aus.

Als Ursache vermuten die Behörden Brandstiftung. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll das Feuer an drei Stellen ausgebrochen sein. Innenmister Lorenz Caffier (CDU) wollte sich wegen der laufenden Ermittlungen jedoch nicht näher zu dem Verdacht äußern.

Warum ist es so schwer, den Brand zu löschen?

Das Gelände ist hochgradig mit Munition belastet, was die Löscharbeiten erheblich erschwert. Die Feuerwehrleute dürfen sich aus Sicherheitsgründen dem Brandgebiet nur bis auf etwa tausend Meter nähern, wie Umweltminister Backhaus sagte. Mit Hilfe von Löschpanzern und Löschhubschraubern wird versucht, das vom Wind immer wieder angefachte Feuer einzudämmen.

Die Flammen hätten sich vor allem am Boden ausgebreitet, vereinzelt aber auch schon Baumkronen erreicht, sagte der Minister. Den Angaben zufolge werden die alten Kiefernbestände seit Jahrzehnten nicht mehr bewirtschaftet. Somit liege auch extrem trockenes Altholz am Boden. "Das brennt wie Zunder."

evakuierte Orte

Laut Innenminister Caffier befindet sich direkt am Brandherd ein Zerlegungsbetrieb des Munitionsbergungsdienstes, das besonders vor dem Feuer geschützt werde. "Wir haben alle Maßnahmen getroffen, um das zu sichern. Aber das ist natürlich eine zusätzliche, erhebliche Belastung." Auch die Bundeswehr hilft bei der Bekämpfung des Großbrandes - unter anderem mit einem Minenräumpanzer vom Typ "Keiler", der gegebenenfalls noch im Boden lagernde Munition ausgraben kann.

Wann war der Truppenübungsplatz in Betrieb?

Die etwa 6000 Hektar große Fläche wurde von den Dreißigerjahren an als Truppenübungsplatz genutzt und erst 2015 geschlossen. Tests hätten eine Belastung mit "45 Tonnen Munition" ergeben, sagte Backhaus. Demnach liegen auf dem Gelände nicht nur Munition und Granaten von Manövern, sondern auch große Mengen Sprengmitteln aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Bei Lübtheen habe die Marine ihr Munitions-Hauptlager unterhalten, das 1945 gesprengt worden sei.

Welche Gefahr besteht für die Bevölkerung?

In der Nacht und am Morgen wurden laut Stefan Sternberg (SPD), Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, drei Ortschaften vorsorglich evakuiert, die an den Brandherd grenzen: Alt Jabel, Jessenitz-Werk und Trebs. Betroffen sind demnach mindestens 650 Menschen. Zudem wurde laut Behörden ein Ferienlager mit 100 Kindern geräumt.

Jens Büttner/ DPA Waldbrand in Lübtheen: Stefan Sternberg (SPD, Mitte), der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, sowie die Minister Lorenz Caffier (CDU, r.) und Till Backhaus (SPD) informieren über die Löscharbeiten

"Die Lage ist weiterhin angespannt. Es geht im Moment nicht um das Löschen des Brandes. Es geht um die Sicherung der Ortschaften, um Leib und Leben", sagte Sternberg am Vormittag. Der Landrat hatte schon am Sonntagabend Katastrophenalarm ausgelöst. Weitere Evakuierungen seien nicht ausgeschlossen, hieß es. Ein in der Nähe des Brandes liegendes Werk für Deodorants habe aus Sicherheitsgründen die Produktion eingestellt, die Gasleitungen dorthin seien abgestellt worden.

Die Behörden warnten Schaulustige dringend davor, sich der Brandregion zu nähern: "In diesem Gebiet hat niemand etwas zu suchen. Dort besteht höchste Lebensgefahr", sagte der Umweltminister. Er forderte Unterstützung von der Bundesregierung. "Wir brauchen Taktik und Technologie." Sonst sei das Land nicht in der Lage, ein Feuer dieses Ausmaßes "unter Kontrolle zu bringen".

Die Feinstaubbelastung sollte einem Lungenexperten zufolge nicht unterschätzt werden. "Das sind für die Lunge schon echte Katastrophensituationen", sagte der Ulmer Lungenfacharzt Michael Barczok. Durch das Feuer werde in riesigen Mengen pflanzliches Material verbrannt. "Es ist einfach eine gigantische Belastung mit Luftschadstoffen unterschiedlichster Zusammensetzung", sagte der Sprecher des Bundesverbandes der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner weiter.

Warum breitet sich der Brandgeruch so weit aus?

Rauchschwaden zogen bis nach Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Dort waren Menschen aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie aus einer amtlichen Warnung der Regional-Leitstelle Nord-West über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App Nina hervorging.

Der Brandgeruch war am Montag etwa auch im rund 200 Kilometer entfernten Berlin wahrnehmbar. Selbst bei Feuerwehren im rund 300 Kilometer entfernten Leipzig und in Dresden gingen Anrufe von besorgten Bürgern ein.

Vor allem die Windrichtung, aber auch die flache Landschaft im Nordosten ermöglichten es, dass sich der Geruch so weit ausbreiten konnte, erklärte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Hinzu kam, dass es nicht regnete - das hätte die Ausbreitung gestoppt. Zudem habe die Luft durch die Wetterverhältnisse nicht zu stark aufsteigen können.

Wie viele solcher Risikoflächen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?

Laut Landesinnenministerium gelten 175 Flächen als hochgradig mit Kampfmitteln belastet, deren Beseitigung erforderlich sei. Dazu gehören rund 28.400 Hektar Waldflächen - das sind etwa zehn Prozent der Gesamtwaldfläche Mecklenburg-Vorpommerns. Auf weiteren knapp 109.000 Hektar ist eine Kampfmittelbelastung dokumentiert.

Der Chef des Munitionsbergungsdienstes in Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits im vergangenen Jahr auf die daraus resultierenden Risiken hingewiesen. Neben Geld für Räumeinsätze fehle auch Personal, sagte Robert Molitor dem NDR. Seine Abteilung arbeite mit einem Budget von 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Um alle Flächen des Bundeslandes räumen zu lassen, von denen bekannt sei, dass dort alte Munition liegt, bräuchte es aber geschätzt 270 Millionen Euro.

Nach dem Zweiten Weltkrieg seien in Deutschland viele Gebiete "gesichert" worden, sagte der Leiter der Sprengschule Dresden, Günter Fricke, dem SPIEGEL. Dies sei jedoch nicht gründlich geschehen. Statt die Munition zu sprengen, sei sie "versprengt" worden. Das bedeutet, dass nicht sicher ist, wie groß der Teil der Munition ist, der noch scharf ist. Das macht die Situation noch gefährlicher.

Wie hoch die Gefahr bei einem Waldbrand wie in Lübtheen ist, lässt sich laut Fricke nur schwer sagen. "Wir wissen nicht: Wie groß ist die alte Munition? Wie tief liegt sie unter der Oberfläche? All diese Faktoren spielen eine Rolle." Klar sei: Wenn die Munition tatsächlich explodiere, dann werde es für die Menschen im Umkreis gefährlich - denn die Reichweite der Sprengkraft betrage etwa einen Kilometer.