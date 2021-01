Lüdenscheid Unbekannte geben Schüsse auf Zug ab

Gegen 21 Uhr haben Unbekannte am Samstagabend Schüsse auf einen Zug in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Mehrere Fenster zersplitterten, verletzt wurde aber niemand. Die Mordkommission ermittelt.