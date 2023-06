Am Landgericht Lüneburg hat ein Erzieher ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dem 63-Jährigen wird zur Last gelegt, sich in den Jahren 1999 bis 2021 sechs Jungen sexuell missbraucht zu haben.

Der angeklagte Erzieher des Kinderdorfs im Landkreis Lüneburg soll die Taten im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit in einer stationären Kinder- und Jugendeinrichtung im Landkreis Lüneburg verübt haben. 2001 war er bereits angezeigt worden. Dieses Verfahren soll im Oktober 2002 von der Staatsanwaltschaft Lüneburg eingestellt worden sein.