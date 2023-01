Die Idee für den offenen Brief sei am vergangenen Donnerstag entstanden, sagt Initiatorin Gaffron – »als klar war, dass die Räumung näher rückt«. Sie selbst war am Wochenende in Lützerath. Auf ihrem Instagram-Account verbreitete sie ein Video ihres Besuchs. Gaffron, 29, sagt, sie sei »bestürzt über den Hass, der mir danach entgegenschlug. Da kriege ich Angst«. Sie würde sich wünschen, »dass alle Kritiker*innen aus den Kommentarspalten mal einen Tag in Lützerath verbringen und die enorme Solidarität der Menschen dort erleben«. Wissenschaftlern zufolge gebe es jetzt noch »die realistische Möglichkeit, das Ruder klimaschutztechnisch rumzureißen«, so Gaffron. »Es wäre toll, wenn sich alle darauf fokussieren könnten.«