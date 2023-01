Pünktlich zum Sonnenaufgang ging es los: Gegen halb neun am Morgen haben Polizisten das Dorf Lützerath gestürmt. Von mehreren verschiedenen Seiten drangen sie in den von Aktivisten besetzten Ort im rheinischen Braunkohlerevier ein, rückten mit mehreren Hundertschaften vor. Anschließend umstellten die Beamten Lützerath nach Polizeiangaben.

Lukas Eberle, DER SPIEGEL

»Es war überraschend, dass die Polizei relativ schnell vorangekommen ist. Sie stehen jetzt hier überall in Lützerath. Die Aktivisten haben sich relativ schnell zurückziehen müssen, sind jetzt in die Höhe gegangen. Viele sind in den Baumhäusern, andere sind aber auch noch in den Gebäuden, die gerade besetzt gehalten werden. Und im Moment ist die Situation ziemlich statisch. Die Polizei wartet jetzt erst mal ab, sie hat mehrfach die Aktivisten dazu aufgerufen, die Ortschaft freiwillig zu verlassen. Ein paar sind dem auch nachgekommen, sind jetzt von der Polizei rausgeführt worden. Aber ein Großteil der Aktivisten ist immer noch hier, hält sich verschanzt in den Häusern, in den Baumhäusern.«

In Lützerath, einem Ortsteil der Stadt Erkelenz im Westen von Nordrhein-Westfalen, befindet sich schon lange ein Protestcamp. Klimaaktivisten wollen verhindern, dass der Energiekonzern RWE hier seinen Tagebau ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen kann. Das von den früheren Bewohnern verlassene Dorf muss dafür abgerissen werden. Der Tagebau grenzt bereits unmittelbar an den Ort an.

Die Räumung des Protestcamps wurde schon lange mit Sorge vor Ausschreitungen erwartet. Dass sich die Aktivisten nun in die Höhe zurückgezogen haben, ist für die Sicherheitskräfte ein Problem.

Lukas Eberle, DER SPIEGEL

»Wenn sie in die Baumhäuser hochgehen wollen, die Polizisten, brauchen sie dazu mutmaßlich Höheninterventionsteams. Die müssten dann erst mal mit schwerem Gerät anrücken. Das dauert alles seine Zeit, weil auch noch die Zufahrtswege freigeräumt werden müssen. Und deswegen kann das wirklich noch einige Tage, wahrscheinlich sogar Wochen dauern, bis der Ort vollständig geräumt ist.«

Das heißt: Die Räumung hat nun zwar begonnen. Aber abgeschlossen ist der Kampf um Lützerath noch lange nicht.