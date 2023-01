Das Braunkohledorf Lützerath am Sonntag: Die Polizei hat alle Aktivistinnen und Aktivisten aus Bäumen, Häusern, Hütten und von Holzkonstruktionen geholt und die Räumung für beendet erklärt – obwohl weiterhin zwei Personen in einem selbst gegrabenen Tunnel ausharren. Die Verantwortung für die Bergung der Tunnelbesetzer habe nun RWE. Laut dem Energiekonzern bestehe Kontakt zu den Personen, diese lehnen jedoch jegliche Rettungsversuche ab.

Lützerath ist seit Tagen von der Polizei abgeriegelt und von einem doppelten Zaun umgeben. Klimaaktivisten hatten das verlassene Dorf besetzt, um den Abbau der darunterliegenden Braunkohle zu verhindern. Am vergangenen Mittwoch begann die Polizei die Räumung mit massiven Kräften. Am Rande einer Großdemonstration für den Erhalt von Lützerath am Samstag kam es zu Ausschreitungen, als Aktivisten versuchten, in den Tagebau einzudringen.

Nach der Räumung wird darüber diskutiert, ob das Vorgehen der Polizei gerechtfertigt gewesen sei. Demonstrierende werfen der Polizei vor, die Beamten hätten unverhältnismäßig Gewalt gegen Protestierende angewendet. Laut der Aktivistengruppe »Lützerath lebt« habe es bei der Demonstration am Samstag »ein unglaubliches Maß an Polizeigewalt« gegeben. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück.

Andreas Müller, Polizei Aachen:

»Wer Polizeiketten durchbricht, einerseits in Richtung Tagebau, andererseits auch in Richtung Ortschaft Lützerath, wer Polizeiketten durchbricht und nach mehrfacher Aufforderung nicht anhält und weiter auf die Polizei Polizeikräfte zuläuft, dem muss man zunächst mal unterstellen, dass er wirklich bewusst und vorsätzlich die Konfrontation mit der Polizei sucht. Das ist keine Rechtfertigung für jede Einsatzlage, die wir am gestrigen Tag gesehen haben. Das ist aber zumindest eine klare Distanzierung von dem pauschalen Vorwurf unverhältnismäßiger beziehungsweise übertriebener Polizeigewalt.«

Am Samstag hatten rund 1000 großenteils vermummte Menschen am Rande der Demo versucht, auf das abgesperrte Gelände von Lützerath zu gelangen. Videoaufnahmen zeigen, wie Polizeibeamte dabei Schlagstöcke und Pfefferspray gegen einzelne Demonstranten einsetzten.

Andreas Müller, Polizei Aachen:

»Dazu muss man auch sagen, die Polizeikräfte haben sich hier tatsächlich ja selber auch erheblich in Gefahr gebracht, nur um gefahrenabwehrend auf die Personen einzuwirken, weil in dem Tagebau eben nun mal erhebliche Gefahren für Leib und Leben ausgehen an dieser Tagebaukante.«

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul verteidigte die Polizei, kündigte aber auch eine Untersuchung der Fälle unangemessener Polizeigewalt an.

Seit Beginn der Räumung von Lützerath am Mittwoch wurden laut einer Demo-Sanitäterin eine »hohe zweistellige bis dreistellige Zahl" an Protestierenden verletzt, einige davon lebensgefährlich. Die Polizei teilte mit, insgesamt seien mehr als 70 Polizisten verletzt worden. Die Verletzungen gingen aber nur zum Teil auf Gewalt durch Demonstranten zurück. Teilweise seien die Beamten zum Beispiel auch im schlammigen Boden umgeknickt.

Nach der Räumung wird Lützerath abgerissen. Der Tagebau soll laut RWE das frühere Dorf im März oder April erreichen und abbaggern. Bis zum Ende des Rückbaus wolle die Polizei vor Ort bleiben.