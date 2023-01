Klar war bereits in den vergangenen Tagen, dass Demonstranten versuchen würden, nach Lützerath und in den Tagebau Garzweiler zu gelangen. Das war in den entsprechenden Kreisen angekündigt worden und so sollte es kommen, bereits am frühen Nachmittag machten sich laut Polizeiangaben rund 1000 Demonstrationsteilnehmer auf den Weg zu dem Weiler. Und zur Abbruchkante des Tagebaus. Die Polizei und der Kreis Heinsberg warnten vor der »absoluten Lebensgefahr« an diesem Ort, aufhalten ließen sich die Demonstranten dort nicht, einige drangen in den Tagebau ein.