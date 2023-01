Abrissarbeiten gehen voran

11.05 Uhr: Während sich die Polizei auf die Demonstration rund um Lützerath vorbereitet, gehen die Abrissarbeiten des Energiekonzerns RWE offenbar voran. RWE wolle schnell Fakten schaffen, sagte die Sprecherin der Initiative, Bente Opitz, gerade werde der Paulahof (nur »Paula« genannt) abgerissen. »Die Zerstörung ist schon krass, und es ist krass, wie schnell es geht.«

Höheninterventionsteam der Polizei im Einsatz

10.52 Uhr: Laut der Polizei sind die Gebäude in Lützerath leer und geräumt. Aktivistinnen und Aktivisten befinden sich demnach nur noch in Baumhäusern und in dem berüchtigten Tunnel unter dem Ort. Eine Person sitze zudem noch auf einem Monopod. Eine Polizeisprecherin beziffert die Anzahl der Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath auf eine zweistellige Zahl.