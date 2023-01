Die Landschaft um Lützerath bezeichnete Thunberg in einem dpa-Interview als »Mordor« – wie das zerklüftete, baumlose Reich, in dem der englische Schriftsteller J.R.R. Tolkien einst in seiner Fantasiewelt Mittelerde das ultimativ Böse verortete. Als Hauptrednerin einer Kundgebung am Samstag rief sie den Zuhörerinnen und Zuhörern zu: »You are the saints, and you are the hope!« – sie seien die Heiligen und die Hoffnung. Und am Ende auf Deutsch: Ich sag »Lützi - ihr sagt?« – «Bleibt!», ergänzte die Menge.