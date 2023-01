Die schwarzgrüne NRW-Landesregierung will Lützerath von der Polizei räumen lassen, möglicherweise schon in wenigen Tagen. Die Vorbereitungen laufen. In den vergangenen Tagen kam es bereits zu Protestaktionen.

Einbetonierte Gasflaschen

In den sozialen Netzwerken riefen Initiativen etwa mit dem Hashtag #LuetzerathUnraeumbar dazu auf, sich am Widerstand zu beteiligen. Auf den Straßen von Lützerath wurden weitere Barrikaden errichtet. Aktivisten betonierten Gasflaschen in die Fahrbahnen ein, um diese unpassierbar zu machen.