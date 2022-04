Private Hilfsaktion für Ukrainer Luftbrücke mit Propellermaschinen

Abheben für eine ganz besondere Hilfsaktion.

Fünf Hobbypiloten in Rheinland-Pfalz haben eine private Luftbrücke organisiert, um besonders hilfsbedürftige Geflüchtete aus der Ukraine nach Deutschland zu holen. Einer von ihnen ist René Laumann.

René Laumann, Hobbypilot

»Ich wollte als Kind immer Pilot werden, das hat leider nicht geklappt. Und ja, dann habe ich in den letzten Jahren nach und nach meine ganzen Pilotenlizenzen erworben und betreibe die Fliegerei als Hobby.«

Ein Hobby, das sich in dieser Zeit als nützlich erweist. Der 35-Jährige setzt sich jetzt regelmäßig in den Flieger, um dreieinhalb Stunden nach Polen zu fliegen, und dreieinhalb Stunden zurück. Von Rzeszów in Polen, nahe der ukrainischen Grenze, rund 1000 Kilometer nach Mainz in Deutschland.

René Laumann, Hobbypilot

»Wir haben eine Hilfslieferung dabei, für die Ukraine, hauptsächlich Medikamente, und auf dem Rückweg werden wir Passagiere mitnehmen, Passagiere, die auf dem Landweg so normal nicht transportiert werden können, weil es denen gesundheitlich sehr schlecht geht, wohl unter anderem auch Kinder mit dabei, habe ich gehört, das weiß man vorher nie so im Vorfeld hundertprozentig, was einen erwartet. Das müssen wir einfach mal schauen.«

»Ukraine Air Rescue« haben sie ihre private Hilfsorganisation genannt. Die fünf Piloten werden unterstützt von etlichen Helfern auf dem Boden.

Linda Mai, Blau-Gelbes Kreuz e.V.

»Wir haben vom ›Blau-gelben Kreuz‹ für intensivpflichtige Patienten die Erstversorgung mit Medikamenten dazugetan. Wir haben für krebskranke Patienten Medikamente dazugetan, Erstversorgung von Knochenbrüchen bzw. Frakturen, auch blutstillende Mittel sind dabei und kühlpflichtige Medikamente, zum Beispiel Insulin.«

Silke Hammer, »Ukraine Air Rescue«

»Tatsächlich haben wir 20 Flüge schon gemacht. Wir haben auch ca. 20 Personen rausgeholt. Das waren immer hilfsbedürftige Menschen, kranke Menschen.«

Ganz unproblematisch ist so ein privates Engagement nicht. Alles muss gut geplant sein.

Travis Kelley, Flugplaner

»Die Herausforderung, Flüge an die ukrainische Grenze zu planen ist, dass der Flughafen, den wir anfliegen, auch ein großer Nato-Stützpunkt ist. Wir sind nicht so gern gesehen als kleine Flieger da. Das muss alles angeordnet sein. Das haben wir auch mit dem Flughafen da ausgemacht, stehen in engem Kontakt mit denen, damit alles glatt läuft.«

Heute läuft es glatt. René Laumann kann seine Medikamente erfolgreich abliefern. Er und seine Kollegen nehmen ein ältere Ukrainerin mit Gehproblemen, eine Frau mit ihrer autistischen Schwester, eine Mutter mit ihrem taubstummen Sohn und einen älteren Herrn mit Herzproblemen mit. Für sie ging es heute nicht nach Mainz, sondern nach Bonn, wo sie medizinische Hilfe erwartet. Und dass bald Ostern ist, das bekommen die Geflüchteten bei der »Ukraine Air Rescue« auch zu spüren. Zumindest ein bisschen.