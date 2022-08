Rutherford war am 23. März von Sofia aus gestartet. Ursprünglich hatte er nur drei Monate für seine Reise geplant – doch mehrfach hielten ihn unerwartete Hindernisse auf. Die Herausforderungen reichten von Sandstürmen im Sudan, extremer Hitze in Dubai bis hin zu Flughafenschließungen in Indien. Immer wieder musste er außerdem auf Genehmigungen, die für den Weiterflug erforderlich waren, warten.

Rutherford gehört einer regelrechten Fliegerdynastie an: Schon mehrere Generationen vor ihm machten das Fliegen zum Beruf oder mindestens zur liebsten Freizeitbeschäftigung. Macks Vater ist Berufspilot, die Mutter Hobbypilotin und seine ältere Schwester Zara hat erst vor wenigen Monaten ihre eigene Weltumrundung abgeschlossen. Mit 19 Jahren wurde sie im Januar die jüngste Frau, die bislang allein die Erde umflogen hat. Ihren zweiten Rekord – jüngster Mensch, der per Ultraleichtflugzeug allein die Erde umrundet hatte – verlor sie nun an ihren kleinen Bruder. Allerdings bleibt sie die jüngste Frau, der diese Leistung gelang.