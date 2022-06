Die beiden durch Impfgegner nach Südamerika entzogenen Mädchen sind wieder in Deutschland. Nach SPIEGEL-Informationen brachten die Erziehungsberechtigten ihre beiden Kinder am Dienstag und Mittwoch mit Linienmaschinen aus Paraguay über Madrid in ihre Heimat. Aus dem Auswärtigen Amt war zu hören, die beiden Kinder seien wohlauf, allerdings seien sie durch die Entführung erheblich traumatisiert. Deswegen seit die Rückkehr der beiden Kinder in Frankfurt a. M. und München diskret abgewickelt worden.