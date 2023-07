Schwerer Unfall am Magdeburger Hauptbahnhof: Wie die Bundespolizei am Montag berichtet, soll ein Mann am Samstag an der Bahnsteigkante gesessen und seine Beine ins Gleis baumeln lassen haben. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn habe ihn daraufhin aufgefordert, sich vom Gleis zu entfernen.