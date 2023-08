Gleich mehrere Streifenwagen sind am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr nach einem Notruf in ein Wohngebiet in der Mainzer Neustadt gefahren. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 23-Jährigen, der am Kopf blutete sowie eine 55-jährige Frau, die über Schmerzen am Arm klagte.