Die Stadt Mainz erklärt nun auf Anfrage: Azubis seien schuld. »Der Fehler ist einigen Auszubildenden unterlaufen«, schreibt ein Pressesprecher. Die Planung sah »die Aufstellung genau andersherum vor«. Der Sprecher schreibt von einem »R(h)einfall in der Ausführung«, was natürlich belegen soll, wie locker man die Causa in Mainz sieht. Im Laufe des Montags sollen die Bänke umgedreht, der Fehler »korrigiert« werden, wie der Stadtsprecher schreibt.