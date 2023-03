Rückkehr mit noch mehr Regen

Auch im Inselstaat Madagaskar gab es Tote. Insgesamt sind in den drei Ländern offiziellen Angaben zufolge in den vergangenen drei Wochen 134 Menschen gestorben.

»Freddy« hatte am 21. Februar erstmals Land erreicht – und zwar in Madagaskar. Von dort zog der Sturm weiter nach Mosambik und anschließend in einer seltenen »Schleifenbahn« mit noch größerer Macht und noch mehr Regen zurück über den Indischen Ozean. Am 11. März erreichte »Freddy« zum zweiten Mal Mosambik sowie auch Malawi.