Die Leiche wurde am Montag in einem schwarzen 200-Liter-Plastikfass gefunden. Das Fass wurde erstmals am Wochenende in einer Lagune von Malibu entdeckt und von einem Wartungsarbeiter mit einem Kajak geborgen, aber nicht geöffnet. Das Fass wurde mit der Flut vom Strand wieder in die Lagune gespült und schließlich von einem Rettungsschwimmer erneut geborgen und am Malibu Lagoon State Beach geöffnet. Im Fass fand der Rettungsschwimmer dann die unbekleidete Leiche des schwarzen Mannes.