Stundenlang in Höhle ausgeharrt Vermisster Profitaucher auf Mallorca gerettet

Ein vermisster Taucher ist auf Mallorca in einem dramatischen Rennen gegen die Zeit vor dem Erstickungstod gerettet worden. Der 50-Jährige sei Sonntagnacht gegen 23 Uhr in der Unterwasserhöhle Cova de sa Gleda in Manacor rund 60 Kilometer östlich von Palma gefunden und geborgen worden, berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Mittelmeerinsel. Die Zeitung »Diario de Mallorca« sprach von einer »wundersamen Rettung«. Der Inhalt der Tauchflasche des Profitauchers hätte demnach nur noch bis 17 Uhr gereicht. Der Mann habe aber eine kleine Luftkammer entdeckt und dort bis zur Rettung rund sieben Stunden lang überleben können, hieß es.