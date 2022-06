Druckabfall in der Kabine Flieger nach Mallorca muss außerplanmäßig landen

Flugreisende auf dem Weg nach Mallorca haben am Wochenende einen Schreckmoment erlebt: Nach kurzer Flugzeit sei der Kabinendruck gesunken, die Flugbesatzung habe die Sauerstoffmasken ausgelöst und eine »außerplanmäßige Zwischenlandung« in Basel eingeleitet, sagte der Sprecher von Corendon Airlines, Thomas Braun, der Nachrichtenagentur dpa am Montag. Was den Druckabfall auf dem Flug am Sonntag ab Nürnberg ausgelöst hat, ist demnach nicht bekannt.