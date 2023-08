Geplant ist demnach, dass der historische Zug zwischen der Hauptstadt Palma und Sóller im Nordwesten Mallorcas am 22., 23., 29., 30. und 31. August sowie am 7., 8. und 9. September nicht fährt. Beim Arbeitsministerium der Balearen sowie beim Vermittlungs- und Schiedsgericht seien die entsprechenden Anträge eingereicht worden, teilten die Gewerkschaften mit. Ob der Streik in letzter Sekunde noch abgewendet werden kann, ist derzeit unklar.