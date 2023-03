Es wird vermutet, dass die heftigen Regenfälle auch die Ursache für mehrere Erdrutsche in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca sind. Starke Regenfälle sind im Herbst und Winter auf der Insel üblich – starker Schneefall hingegen ist selten. Wenn die Temperaturen wieder steigen und der Schnee in den Bergen schmilzt, werden weitere Überschwemmungen befürchtet.

Es schneite auch in San Sebastián im Baskenland in Nordspanien sowie in Barcelona am Mittelmeer. In der Stadt Molina de Aragón in der zentralspanischen Provinz Guadalajara zeigte das Thermometer am Dienstagmorgen laut Aemet minus 16 Grad an. Nach Angaben der Wetterbehörde sollten die eisigen Temperaturen im Landesinneren am Mittwoch anhalten.