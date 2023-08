Mallorca, Spanien

Noch vor wenigen Tagen sah es so aus auf Mallorca – die bekannte Idylle.

Doch am Sonntag kippte das Wetter: Ein Starkregen kam auf und orkanartige Winde fegten über die Insel.

Amateurvideos von Urlaubern zeigen, wie der Sturm ein abgerissenes Vordach in ein Hotel stürzen ließ – und Tische und Stühle in Strandcafes umherflogen.

Diese Bilder sollen den Moment zeigen, als der Festmacher des Kreuzfahrtschiffs Britannia reißt. Daraufhin soll es mit einem Frachtschiff kollidiert sein – ein »wetterbedingter Zwischenfall«. Einige Passagiere an Bord erlitten Berichten zufolge leichte Verletzungen.. Das Schiff soll für weitere technische Überprüfungen in Palma bleiben.

Die Straßen glichen in kürzester Zeit Seen, umgekippte Bäume beschädigten Häuser.



Virtudes Lopez, Einwohnerin

»Ich hatte sehr große Angst, als die Kiefer fiel. Auch die Stühle von der Bar flogen weg. Alles. Ich habe den Baum fallen sehen. Es war beängstigend.«

Ignacio Diaz, Einwohner

»Es fing mit dem Wind an. Ich sah Stühle wegfliegen. Ich kam heraus, um nach den Stühlen zu sehen, und als ich mich umdrehte, sah ich den Baum fallen. Ein Motorrad liegt darunter und dieser Baum hier fiel auf mein Auto und noch ein anderes Auto, das vorbeifuhr.«



Den ganzen Sonntag herrschte auf allen Inseln der Balearen die Alamstufe Orange, also hohes Risiko, am stärksten betroffen war die Stadt Palma. Die Behörden riefen Urlauber zu größter Vorsicht auf.

Auf die gewohnte Idylle müssen die Reisenden also noch ein wenig warten.