Mallorca Hubschrauber und Kleinflugzeug kollidieren - mehrere Tote

Beim Zusammenstoß eines Hubschraubers mit einem Kleinflugzeug auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca sind am frühen Sonntagnachmittag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Während die Regierung der Balearen auf Twitter zunächst mindestens fünf Tote meldete, berichteten spanische Medien von sieben Opfern: An Bord des Helikopters seien ein Paar mit seinen beiden Kindern und der Pilot gewesen, zwei weitere Menschen hätten sich in dem Flugzeug befunden.

Wie die "Mallorca Zeitung" berichtete, gehört der am Unfall beteiligte Hubschrauber dem deutschen Unternehmen Rotorflug. "Rotorflug ist der Halter des Helikopters", bestätigte Geschäftsführer Kai Scheithauer auf SPIEGEL-Anfrage.

Aus welchem Land die Toten stammen, sei noch unklar, sagte Sebastià Oriol, Dezernent für Sicherheit der Gemeinde Inca, dem Lokalsender IB3. Das Unglück hatte sich aus noch unbekannter Ursache nahe der Stadt Inca im Inneren der Baleareninsel ereignet. "Wir sind besorgt und entsetzt über den Unfall", twitterte Balearen-Präsidentin Francina Armengol. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern."

Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz, da die Fluggeräte bei der Kollision in Flammen aufgegangen seien. Wrackteile des Helikopters lägen auf einer alten Landstraße, das Ultraleichtflugzeug sei auf das Gelände einer Finca gestürzt, so Oriol weiter. Die Behörden hätten Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.