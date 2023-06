An der Nordküste von Mallorca ist ein toter Pottwal entdeckt worden. Der ungewöhnliche Fund sei an der Steilküste des Tramuntana-Gebirges zwischen den Ortschaften Banyalbufar und Estellencs gemacht worden, berichteten die Regionalblätter »Mallorca Zeitung« und »Mallorca Magazin« am Donnerstag unter Berufung auf Sprecher der Stiftung des Palma-Aquariums.