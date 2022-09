Der Orden befindet sich seit Jahren in der Führungskrise. Medienberichten zufolge soll es dabei nicht nur um die Souveränität und die Statuten des Ordens gehen, sondern auch um die finanzielle Unabhängigkeit. Die Rede ist unter anderem von Spannungen zwischen dem päpstlichen Bevollmächtigten für die Reform des Ordens, Kardinal Tomasi, und Teilen der Ordensleitung. Führende Malteser baten den Papst zuletzt in einem offenen Brief , die angedachten Reformen zu stoppen und neue Pläne ausarbeiten zu lassen.