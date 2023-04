Beim großen Finale konnte die Besucherin offenbar nicht mehr an sich halten. Gerade als Sängerin Melody Thornton in der Hauptrolle zur letzten Gefühlsaufwallung kommt und zur ikonischen »And I will always love you«-Passage von »Bodyguard« ansetzte, krähte eine Frau im Auditorium die zarten Zeilen in den schiefsten Tönen mit.