Im oberbayerischen Manching ist ein Landwirt bei Arbeiten auf seinem Hof zu Tode gekommen.

Wie die Polizei in Ingolstadt am Sonntag mitteilte, kam der Radlader des Mannes am Samstagabend laut ersten Ermittlungen ins Rutschen und kippte um. Der 56-Jährige geriet unter das Fahrzeug und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er kurz darauf starb.