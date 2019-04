Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Saarland ist ein vermisster Bewohner tot geborgen worden. Rettungskräfte fanden die Leiche des 30-Jährigen am Samstagabend, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Grund für die Detonation vom Freitagabend ist noch unklar. Weitere Bewohner hätten sich zum Zeitpunkt der Explosion nicht in dem Gebäude aufgehalten, hieß es. Zur Höhe des Sachschadens an dem Haus in Ormesheim, einem Ortsteil von Mandelbachtal, gab es bislang keine Einschätzungen.

Die Suche nach dem vermissten Bewohner und die Nachforschungen zur Explosionsursache gestalteten sich schwierig, da akute Einsturzgefahr herrschte. "Die Feuerwehr hat den ganzen Tag an der Stabilisierung der Fassaden gearbeitet", hatte ein Sprecher am Samstag gesagt.