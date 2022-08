Specht zufolge handelt es sich bei dem Stoff im Container um ein Hydrosulfit, wie »Die Rheinpfalz« berichtet. In dem Container seien 200 Fässer mit rund 22 Tonnen des Stoffs, der mit der Luft reagiere, heißt es in dem Bericht. Dabei könnten immense Temperaturen entstehen. »Die Feuerwehr konnte mittlerweile den Container von mehreren Hundert Grad auf unter 100 Grad Celsius kühlen«, sagte Specht der Zeitung. Der Container werde demnach mit Wasser runtergekühlt und soll noch am Abend geöffnet werden. Je nachdem wie der Stoff sich dann verhalte, werde dann entschieden, ob Anwohner evakuiert werden müsste. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.