Brand bislang nicht unter Kontrolle

Der Brand war auch am Mittwochnachmittag nicht unter Kontrolle. Die Lage sei aber stabil. Ziel der Einsatzkräfte sei, den Container so abzukühlen, dass die Reaktionen in ihm beherrschbar werden. Dieser Zustand werde bei Temperaturen von unter 50 Grad erreicht, so die Feuerwehr. Ein konkretes Ende des Einsatzes sei nicht abzusehen.