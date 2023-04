Wegen einer »unklaren Gefahrenlage« hat die Polizei am Freitag im Marburger Stadion und Umgebung Straßen gesperrt und Durchsuchungen vorgenommen. Diese Durchsuchungen dauerten weiter an, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. In dem Stadion wollte die muslimische Gemeinde das traditionelle Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan feiern. Die Veranstaltung wurde unterbrochen, bis klar ist, ob tatsächlich eine Gefahr besteht.