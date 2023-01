Hintergrund des Ganzen ist ein Vorfall am 30. August in einer Schule in Waldenburg in Sachsen. Dort soll der Kommunalpolitiker einen Mitschüler seines Sohnes zur Rede gestellt und angegriffen haben. Steinhart erklärte Anfang September auf Facebook , wie es zu dem Vorfall gekommen sein soll: Zwei Mitschüler hätten seinem Sohn über Monate zugesetzt, mit »kaum vorstellbaren Beleidigungen und Erniedrigungen«. Das habe den Jungen seelisch enorm belastet. Nach »sehr deutlich geäußerten Ängsten meines Sohnes« seien ihm als Vater »buchstäblich ›die Sicherungen durchgebrannt‹«. Als er den Hauptakteur zur Rede gestellt und mit seinem Verhalten konfrontiert habe, sei es zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Er habe als entsetzter Vater gehandelt, der seinen Sohn beschützen wollte, und bereue den Vorfall, schrieb Steinhart. Er entschuldige sich dafür.